Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?

Hem mideyi hem de gözü doyuran magnolia tatlısı, sütlü bir tatlı olmasıyla sağlıklı bir lezzettir. İşte, magnolia tatlısı tarifi!

Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
27.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:41

Biz çilekli mangolia tatlısı yapacağız. Siz damak tadınıza göre farklı meyveler kullanabilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak magnolia tatlısı tarifi!

MAGNOLİA TATLISI TARİFİ

Gerekli malzemeler: 3 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 5 su bardağı (1 lt) süt, 8 çorba kaşığı toz şeker, vanilin veya doğal vanilya, 1 kutu krema veya 1 paket krem şanti.

Üzeri ve arası için: Çilek, 1 paket bebe bisküvisi

Hazırlanışı: Tencereye sütü koyun. İçine unu, şekeri, vanilini, nişastayı ekleyip iyice karıştırın. Sonra tencereyi ocağa alın. Orta ateşte koyulaşana kadar karıştırın. Karışım muhallebi kıvamına gelince içine kremayı koyun. Tekrar kıvama gelene kadar karışımı pişirin. Sonra ocaktan alın. Puding hazır.

Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?

Sunum: Bisküvileri mutfak robotundan geçirip toz hale getirin. Çilekleri ortalarından ikiye ayırın. Sunum için kase, kupa veya tercihinize göre farklı seçimler yapabilirsiniz. Kasenin altına çilekler yanda olacak şekilde bisküvi tozunu ve çilekleri yerleştirin. Üzerine puding dökün. Üzerine aynı katmanı tekrar yapın. Kasenin büyüklüğüne göre katmanları 2, 3 ya da daha fazla artırabilirsiniz. Tüm kaseleri hazırladıktan sonra buzdolabına koyun. En az 2 saat beklettikten sonra dolaptan çıkarıp magnolia tatlınızı servis edebilirsiniz.

İlgili Haberler

Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?
En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Uğur Akbaş Enis Arıkan Ersin Korkut
Spor Can Bartu Ersun Yanal Rıza Çalımbay Michael Jordan Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Karar Instagram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 16:41:59. #1.14#
title