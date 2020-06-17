Ev yapımı doğal kola tarifi Şaşırdınız değil mi? Evet, kolayı evde de yapabilirsiniz. Hem de sağlıklı ve daha lezzetli şekilde kola yapacak, çocuklarınıza ve misafirlerinize gönül rahatlığıyla kola ikram edeceksiniz.

Sağlıklı olup olmadığı sürekli tartışılan kola konusunda içinizi rahatlatan bir tarife sahipsiniz. Evde doğal kola hazırlayarak hem siz sağlıklı bir içeceğe sahip olacaksınız hem de çocuklarınıza ve misafirlerinize gönül rahatlığıyla kola ikram edeceksiniz. GEREKLİ MALZEMELER Meyan kökü Çeyrek limon suyu Kekik suyu 1 çay kaşığı karbonat 1 çay kaşığı vanilya 2 şişe soda Bir tutam tuz YAPILIŞI İlk olarak meyan kökü suyunu hazırlamalısınız. Meyan kökünü tencereye alın ve 1 litre su ekleyin. 1 gün boyunca kapağı kapalı şekilde bekletin. Yeteri kadar bekleyen meyan kökünü suyunu süzün. Süzülen suya soda, kekik suyu, karbonat, limon suyu, vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı buzdolabına alın ve yeteri kadar soğutun. Afiyet olsun.