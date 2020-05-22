Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır? Kış mevsiminde ve soğuk havalarda sıkça tükettiğimiz bozayı evinizde de yapabilirsiniz. Peki, evde boza nasıl yapılır? İşte, Ev yapımı boza tarifi!

Tarçınla, leblebiyle tüketilen besleyici bu içecek birçok evde sık olmasa da tüketiliyor. Peki, evde boza nasıl yapılır? İşte, ev yapımı boza tarifi!

BOZA HAKKINDA

Boza genellikle eylül-mayıs ayları arasında tüketilen ve çeşitli tahılların karışımından elde edilen bir besindir. Uygun saklama koşullarında 6-7 gün bekleme süresi vardır. 100 ml boza, 240 kalori, 57 gr karbonhidrat, 0,5 gram yağ ve 3,5 gram protein içerir.

EV YAPIMI BOZA TARİFİ

Malzemeler: 6 su bardağı su, 1/2 su bardağı pirinç, 2 su bardağı kalın bulgur.

Maya için: 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı yaş maya.

Kıvamı dengelemek için: 5 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker.

Servis için: 1 yemek kaşığı tarçın, 1 su bardağı leblebi.

HAZIRLANIŞI

Bol su ile pirinçleri ve bulguru yıkayın. Yıkadığınız bulgur ve pirinci derin bir tencereye alın. Tencereyi su ile doldurup pirinç ve bulgurlar iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Püre haline gelen bulgur pirinç karışımı malzemeyi süzgeçten geçirin. Süzgeçten geçen kısmı ayırın. Üstte kalan posayı atın. Elde ettiğiniz bulgur lapasını tamamen soğutmak için oda sıcaklığında bekletin. Bu aşamadan sonra bozanın ekşimesini sağlayacak olan yaş maya, ılık süt ve toz şekeri bir kasede karıştırın. Mayayı ve soğuttuğunuz lapayı bir tencereye alıp karıştırın. Tencereyi güneş görmeyen bir yerde 24 saat bekletin. 24 saatlik bekleme sürecinde ara sıra kapağı açıp havalanmasını sağlayın. Bekleme süreci sonrasında tencereye azar azar su ekleyerek kıvama gelmesini sağlayın. Karışımın kıvam alması için buzdolabında biraz bekletin. Tarçın ve kavrulmuş leblebi ilave ederek servis edin.