Evinin mutfağında yılanla karşılaştı

ANTALYA'da yemek yapmak için evinin mutfağına giren Merve Kılcan, ocağın üzerinde yılanla karşılaştı.

ANTALYA'da yemek yapmak için evinin mutfağına giren Merve Kılcan, ocağın üzerinde yılanla karşılaştı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye, evin içinde uzun süre yılanı aradı ancak bulamadı. Kılcan, "Birbirimizi görünce karşılıklı kaçtık. İnşallah çıkıp, gider" dedi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi 1021 Sokak'ta meydana geldi. Yemek yapmak için evinin mutfağına giren Merve Kılcan, ocak üzerinde demirlere dolanan yılanı gördü. Kılcan, korkuyla kaçarken, yılan da gözden kayboldu. Büyük şok yaşayan Merve Kılcan, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı bulmak için uzun süre uğraş verdi. Mutfakta bulunan eşyaları kaldırıp altına bakan ekipler, yılanı bulamadı.?Daha önce de eve yılan girdiğini söyleyen Merve Kılcan, "Yemek yapmak için mutfağa girmiştik. Ocağın üzerinde kıvrılan yılanı fark ettim. Ben korkudan odadan dışarıya kaçarken, o da kaçmış. Birbirimizi görünce karşılıklı kaçtık. İnşallah çıkıp, gider" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI