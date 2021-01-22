Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı
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Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

22.01.2021 14:00 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:27

Konya'da marketten döndükleri sırada komşuları tarafından kurşun yağmuruna tutulan çift, olay yerinde hayatını kaybetti. Kan donduran çifte cinayete, yasak aşkın neden olduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Malazgirt mahallesinde meydana gelen olayda, bir firmada aşçılık yapan Gonca Pekşen, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Abdullah Koçak ile marketten döndüğü sırada kurşun yağmuruna tutuldu.

Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

KATİL ZANLISI ESKİ UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

Uzman çavuşluğu bırakan komşuları Özkan C. tarafından kurşunlanan çift, kanlar içinde oldukları yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin ölümüne sebep olan katil zanlısı Özkan C. ise kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

KARISININ UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

Adliyeye sevk edilen zanlı, verdiği ifadesinde, Abdullah Koçak'ın 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Özkan C., Koçak'ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini belirterek, "Dışarıda karşılaştık. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" diye konuştu.

Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

ANNE BABASININ CANSIZ BEDENLERİNİ PENCEREDEN İZLEDİ

Olay sonrası herkesi üzüntüyü boğan bir an yaşandı. Annesi ve babasının marketten dönmesini bekleyen küçük yaştaki Emre K., evlerinin penceresinden baktığı sırada korkunç manzara ile karşılaştı. Anne babasının cansız bedenlerini gören küçük çocuk, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Küçük çocuk, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne götürülerek, devlet koruması altına alındı.

Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

YASAK AŞK İKİ EVLİLİĞİN DE SONUNU GETİRMİŞ

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Buna göre iki çiftin evliliğinin yasak aşk nedeniyle bittiği, cinayete de yasak aşkın neden olduğu öğrenildi. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

Haber Yorumları (3)
SAHİ: Kendine güvensiz karaktersiz git boşan öldürmek ne yav. . . . . Yazık çocuğa içim parçalandı. . .
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CAPON: Konya işte.
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FIRINCI MAMİ: Kimin eli kimin cebinde bu ne yahuu. aile kültürü kalmamış
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500
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