Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden, Nesibe'nin eski eşi tutuklandı

Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden, Nesibe'nin eski eşi tutuklandıKÜTAHYA'da eski eşi Nesibe T.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan Veysel Sarı, dışarı çıkıp yasağı üçüncü kez ihlal edince tutuklanarak cezaevine kondu.