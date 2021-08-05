Ev Becerileri ve Anne Çocuk Atölyeleri kursiyerleri belgelerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından, Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen Ev Becerileri ve Anne Çocuk Atölyeleri ile daha eğlenceli bir yaz geçiren kursiyerler katılım belgelerini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından, Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen Ev Becerileri ve Anne Çocuk Atölyeleri ile daha eğlenceli bir yaz geçiren kursiyerler katılım belgelerini aldı.

KO-MEK YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ BİTTİ

KO-MEK, kurs merkezlerinde Anne Çocuk Atölyeleri ve Ev Becerileri Atölyeleri ile önemli bir hizmet gerçekleştirdi. Çocukların ve annelerin yaz aylarını faydalı bilgilerle geçirmeleri için ev becerileri ile anne çocuk atölyeleri oluşturdu. 40 kurs merkezinde 28 Haziran itibari ile başlayan eğitim, geçtiğimiz günlerde son buldu. Gençler bu sayede ileride kendilerine günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler öğrenirken, küçükler de anneleri ile birlikte yaz aylarını eğlenerek geçirdi.

ANNELER ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE ÖĞRENDİ

KO-MEK, anne çocuk atölyeleri ile 7-12 yaş arasındaki çocuklarda anneleri ile Kur'an-ı Kerimi birlikte öğrendi. KO-MEK oyun odalarında ise 36-72 ay arasındaki çocuklar ve anneleri çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek çocuklarının yaz aylarını değerlendirdi. Özellikle anneler, çocukların görsel ve el becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak bilgiler öğrendi.

"ANNE ÇOCUK ATÖLYESİ 'BİZE İYİ GELDİ"

Anne çocuk atölyesine katılarak Kur'an-ı Kerim eğitimi alan Ayşe Uğurlu "Pandemiden sonra bizim için güzel oldu. Pandemi hepimizi sarstı, böyle bir kurs bize iyi geldi. Yüksek hijyen ortamındaydık, oğlum ile birlikte katılmak beni mutlu etti. Tek başına başka bir yere gönderseydim aklım kalırdı. Bu atölye sayesinde yanında olduğum için tedirgin olmadım. Bütün ayetleri birlikte öğürendik, harfleri beraber çalıştık" dedi. Ayşe hanımın oğlu Kuzey Uğurlu ise; "Pandemi dolayısı ile maskelerden kurtulamadık, ama bu şartlar altında Kur'an ile tanıştım. Annemle birlikte gelerek Kur'an-ı birlikte çalıştık. Çok değerli bir öğretmenim vardı, onun sayesinde Kur'an a geçtim, teşekkür ederim öğretmenime" dedi.

AYGÜN; 'KO-MEK DE HİJYENİK BİR ORTAMDAYDIK, GÖLÜM RAHATTI'

Kursiyerlerden anne İlknur Aygün ise "Hijyenik şartlarda olmamız bizi mutlu etti. Çocuklarım Ecrin ve Esila ile bu kursa katılmayı çok istedik. Eğitim alırken hijyenik bir ortamda olduğum için hocalarımız ve arkadaşlarımız ile gönlümüz rahattı. Her şey için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için böyle faaliyetlerin devamlı yapılması bizim için önemli" diyerek sözlerini tamamladı. İlknur Hanımın kızları ise " Bu kursa gelerek Kur'an-ı Kerimi öğrendik. Bu yüzden öğretmenimize ve Tahir amcaya teşekkür ediyoruz" dediler.

"EV BECERİLERİ KURSUNA KATILMAK BENİ MUTLU ETTİ"

Yaz döneminde Ev Becerileri Atölyeleri kursuna katılan Zeynep Ebrar Bayram düşüncelerini şöyle ifade etti; "Korona döneminde uzun süre evde kalmışken kurs sayesinde dışarı çıkıp böyle bir faaliyete katılmak beni de mutlu etti. Bu imkanı bize sağlayan Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" dedi. Kursa katılan diğer bir kursiyer Ecrin Ergün ise; "Ev becerileri kursuna geldim mutfak ve dikiş kurslarına katılmak beni mutlu etti. Kurs sayesinde becerilerimi geliştirdiğimi düşünüyorum' dedi.

KO-MEK DE FİNAL YAPTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarındaki 40 merkezde Ev Becerileri ve Anne Çocuk Atölyelerine katılan kursiyerler son olarak sertifikalarını aldı. Bir aylık eğimlerinin katılım belgesini alan kursiyerlerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Kaynak: Habermetre