EUROCONTROL'ün Performans Değerlendirme Komisyonuna Türkiye'den atama
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EUROCONTROL'ün Performans Değerlendirme Komisyonuna Türkiye'den atama

EUROCONTROL'ün Performans Değerlendirme Komisyonuna Türkiye'den atama
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) komitelerinden biri olan "Performans Değerlendirme Komisyonu" üyeliğine seçildi.

İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) komitelerinden biri olan "Performans Değerlendirme Komisyonu" üyeliğine seçildi.

İGA'dan yapılan açıklamada, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan, Avrupa'nın 5 yıldızlı havalimanı seçilen ve yolcularına sağladığı akıllı teknolojilerle öne çıkan İstanbul Havalimanı'ndan uluslararası havacılık sektörüne önemli bir atamanın gerçekleştirildiği belirtildi.

İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat'ın EUROCONTROL "Performans Değerlendirme Komisyonu" üyeliğine seçildiği aktarılan açıklamada, 1998'de kurulan danışmanlık komitelerinden biri olan komisyonun üye 41 ülkenin hedeflerini belirlemek, şeffaf ve bağımsız performanslarını gözden geçirmek, ölçmek, takip etmek ve raporlamak için kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, komisyonun üye ülkeler arasında performans ve hedef belirleme sisteminin uygulanmasını sağlamaktan sorumlu olduğuna dikkati çekilerek, şöyle devam edildi:

"İGA Havalimanı İşletmesi Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, Performans Değerlendirme Komisyonunun (PRC) 7 üyesinden biri seçilerek önemli bir başarıya imza attı. PRC, kapsamlı araştırma, veri analizi ve paydaşlarla istişareye dayalı olarak EUROCONTROL'ün yönetim organlarına Avrupa Hava Trafik Yönetimi (ATM) performansı hakkında objektif bilgiler ve bağımsız tavsiyeler sağlıyor. PRC, hava trafik yönetimi, güvenlik veya ekonomik düzenleme alanlarında bağımsızlık, yetenek, yeterlilik, deneyim ve mesleki itibar gibi çeşitli özelliklere haiz yedi üyeden oluşuyor. Yıl içerisinde 4 defa bir araya gelen Performans Değerlendirme Komisyonu (PRC), EUROCONTROL'ün performans değerlendirme raporunu ve EUROCONTROL'e üye 41 ülkenin uçuş performans raporlarını oluşturuyor. Bu iki raporun yanı sıra, üye ülkelerin isteklerine ilişkin teknik notlar da oluşturan PRC Komisyonu, havacılığı ilgilendiren çevre, güvenlik, maliyet konularında analizler yayınlıyor."

Açıklamada, Polat'ın PRC Komisyonunda "havalimanı tekniği" konusunda görev yapacağı, Avrupa'daki 41 havalimanından sorumlu olan 7 kişilik ekipte yer alacağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası hava trafiği, performans, kapasite, güvenlik konularında analizlerin yayınlanmasında etkin bir şekilde katkı sağlayacağı bildirildi.

Geçici konsey aracılığıyla EUROCONTROL Daimi Komisyonuna rapor verilirken uygun düzeyde bağımsızlık ile EUROCONTROL ajansı altında faaliyet gösteren Performans İnceleme Birimi (PRU) tarafından desteklendiği kaydedilen açıklamada, "PRC, temel hedefi güçlü, şeffaf ve bağımsız bir performans incelemesi yoluyla Avrupa Hava Trafik Yönetim sisteminin etkili bir şekilde sürekliliğini sağlıyor. PRC Komisyonu, önerileriyle dikkat gerektiren alanlara vurgu yaparak ATM performansını iyileştirmeyi amaçlıyor. Buna paralel olarak PRC, Performans İnceleme Birimi'nin (PRU) desteğiyle, yıllık ATM Maliyet Etkililik (ACE) raporlarında hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının (ANSP'ler) maliyet etkinliğini ve üretkenliğini analiz ederek ve karşılaştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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