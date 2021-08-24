Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri 2021! Euro Truck Simulator 2 kaç GB?

SCS Software tarafından çıkarılmış olan bir kamyon simülasyonu Euro Truck Simulator 2, 13 Nisan 2013 piyasaya sürülmesinin ardından büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Tır sürmeyi ve uzun yolculuk yapmayı seven oyuncuların vazgeçemediği bir yapım olan ETS 2 sistem gereksinimleri nelerdir? ETS 2 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Euro Truck 2 Simulator, SSC Software tarafından çıkarılmış olan bir kamyon simulatörü olan oyundur. 19 Ekim 2021'de Microsoft Windows için çıkmış olan günümüz Avrupa'sını temel almıştır. 13 Nisan 2013'te Linux, 29 Ocak 2015'te MacOS için yayınlanmıştı. Oyunda Scnia, Volvo, MAN, DAF, Iveco, Renault ve Mercedes Benz olmak üzere 7 adet lisanslı kamyon markası bulunmaktadır.

Tır sürmeyi ve uzun yolculuk yapmayı seven oyuncuların en beğendiği yapımlar arasında yer alan Euro Truck Simulator 2'nin sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Euro Truck Simulator 2 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Euro Truck Simulator 2 kaç GB? Sizler için derledik...

ETS 2 (EURO TRUCK SIMULATOR 2) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Win XP, Vista, 7, 8

İşlemci: 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

HDD: 4 GB

DirectX: 10

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Win 7, 8

İşlemci: Dual Cope CPU 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

HDD: 10 GB kullanılabilir alan

DirectX: 10

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