EÜ Merkez Kütüphanesinden kullanıcılarına yeni hizmet
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EÜ Merkez Kütüphanesinden kullanıcılarına yeni hizmet

EÜ Merkez Kütüphanesinden kullanıcılarına yeni hizmet
02.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:16

Ege Üniversitesi (EÜ) Merkez Kütüphanesi, Covid-19 salgını sürecinde bilim, sanat, tıp, tarih gibi birçok alanda dünyaca ünlü elektronik dergi ve kitapları internet üzerinden bilim insanlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin hizmetine açtı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Merkez Kütüphanesi, Covid-19 salgını sürecinde bilim, sanat, tıp, tarih gibi birçok alanda dünyaca ünlü elektronik dergi ve kitapları internet üzerinden bilim insanlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin hizmetine açtı.

Birçok yayınevinin, Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışmak durumunda olan öğrencilere ve araştırmacılara bilimsel çalışmalarında destek olabilmek amacıyla elektronik kaynaklarının tamamını veya bir kısmını belli bir süreliğine ücretsiz erişime açtığını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Sağlık çalışanlarının yararlandıkları en önemli kaynaklardan olan 'Clinical Key' ve 'Uptodate' gibi veritabanlarına başta bu süreçte araştırmacılarımıza destek olmak amacıyla ücretsiz erişime açılmıştır. 'Springer', 'Wiley', 'Elsevier' gibi yayıncılar ders kitaplarını, 'Proquest', 'MIT Press', 'Cambridge', 'Taylor and Francis' elektronik dergileri ve binlerce elektronik kitabı ücretsiz erişime açmışlardır. Ayrıca, 'Turcademy' veritabanı içeriğinde bulunan 6 bin Türkçe elektronik kitaba da kısa süreliğine ücretsiz erişim sağlanmaktadır. Öte yandan, ders çalışmanın dışında popüler gazete ve dergilere erişim sağlanan 'Press Reader' ve 'dMags' gibi veritabanları da yine online olarak öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın ulaşabilmeleri amacıyla kısa süreliğine ücretsiz erişime açılmış olmakla birlikte 1785 yılından itibaren yayım yapan 'The Times' dijital arşivi 1785-2014 koleksiyonunu da kısa bir süreliğine ücretsiz online erişime açılmıştır" dedi.

Prof. Dr. Budak, tüm kullanıcıların evlerinden de eğitimlere katılmasını desteklemek amacıyla veritabanı kullanıcı eğitimlerini ve yazar eğitimlerini online olarak veritabanı temsilcileri ve yayınevleri işbirliğiyle düzenlediklerini ayrıca "Web of Science Eğitimi", "Springer Online Yazar Çalıştayı", "Turnitin ve iThenticate İntihal Önlemeye Yardımcı Programlar Eğitimi", "Elsevier ve Uptodate Online Eğitimleri" gibi bir çok eğitimleri daha önceden yaptıklarını ve bu salgın sürecinde eğitimlerin devam edeceğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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