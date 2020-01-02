EÜ'de "TÖMER Öğrencileri Buluşuyor"

02.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:14

i. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleşen programa Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak "Üniversitemizde 47 ülkeden öğrencilerimiz eğitim alıyor. Bugün, burada 'TÖMER Öğrencileri Buluşuyor' etkinliğimizde bir aradayız. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Bir kültürün parametrelerini, dinamiklerini anlamak için o kültürün dilini öğrenmek lazım. Türk Dünyası köklü bir dünya, medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip, bunun için Türkçeyi öğretmeyi ve dünyaya iyi bir şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Türk kültürünü, Türkiye'yi anlatan,Türkçe öğreten hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sadece mesleki bir hizmet değil manevi anlamda da büyük önemler taşıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Nadim Macit ise"Enstitümüz Türkçe Öğretim Merkezinde 1992 yılından bugüne "Türkiye Türkçesi" kursları veriliyor. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerden binlerce öğrenciye Türkçe Konuşma ve Yazma Eğitimi verildi.1992 yılından itibaren sürdürdüğümüz bir geleneğimiz var ve bu noktada da çok başarılıyız. 2018 - 2019 döneminde 211 mezun verdik. Bu sene de yaklaşık 270 öğrenci mezun vermeyi bekliyoruz"dedi.

Konuşmaların ardından TÖMER'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin dans ve müzik gösterileri ile etkinlik sona erdi.

Kaynak: Bültenler