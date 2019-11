EÜ'de, Bornova Kaymakamı'ndan "İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı"

06.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:35

Demiri birçok işlemden geçirerek bıçağa dönüştüren Kaymakam Genel, "Demire hükmedemiyorsanız tarihe de, dünyaya da hükmedemezsiniz. Demirin icadından beri bu böyledir" dedi.

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve EÜ Etnografya Müzesi işbirliğinde "İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı" etkinliğiyle, sanatseverleri mesai saatleri dışında atölyesinde demir döverek bıçak yapan Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile buluşturdu. Sanatseverler, Bornova Kaymakamının demiri döverek bıçağa dönüştürmesini izlerken bir yandan demir dövme sanatıyla ilgili birçok bilgi edinme fırsatı buldu.

EÜ Etnografya Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe Bornova Kaymakamı Fatih Genel, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Garnizon Komutanı Temsilcisi Topçu Albay Abdullah Katırcı, Bornova İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavus Sadık Yazan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Bornova İlçe Sağlık Müdürü Vahap Tevfik Oğuz, Bornova İlçe Müftüsü Mesut Harmancı, EÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Parsa, EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, EÜ Etnografya Müzesi Müdürü Doç. Dr. Pınar Fedakâr, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Demir dövmenin Peygamber mesleği olduğunu söyleyen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, bu işi geçmişte babasının da yaptığından bahsederken duygulu anlar yaşadı. Kaymakam Genel, "Demire hükmedemiyorsanız tarihe de, dünyaya da hükmedemezsiniz. Demirin icadından beri bu böyledir. Demir dövmek, bıçak ve okçuluk yüzüğü yapmak, at binmek, ok atmak gibi birçok hobi ve sanatla uğraşmak benim için büyük bir zevk. Tarihte büyük devlet adamları hep sanatla ilgilenmiştir" diye konuştu.

"DEMİR DÖVMEK ATA MESLEĞİMİZ"

Bu tür etkinliklerin öneminden bahseden EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Demir dövmek esasında bizim ata mesleğimizdir. Demir döverek biz Ergenekon'dan çıktık ve bu geleneğimizi devam ettiren ustalardan birisi de sayın kaymakamımız. Geçen yıl güzel bir ev sahipliği yaptı sayın kaymakamımız, bu gün de 'İlk Kıvılcım' ı yakacağız ve ardından bu kıvılcım bize neyi getirecek bakacağız" dedi

EÜ Güzel Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Parsa geçen, yıl Bornova Kaymakamıyla zihgir yüzük yapımı ve ok atıcılığı etkinliğini düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu yıl da Etnografya Müzesi Müdürümüzle beraber 'İlk Kıvılcım' etkinliğini birlikte gerçekleştiriyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Seneye hangi etkinliğin yapılacağını merak etmekteyiz" diye ifade etti.

"USTAMIZIN ON PARMAĞINDA ON MARİFET"

EÜ Etnografya Müzesinde ustaların, geleneksel mesleklerin, el sanatları ve zanaatlarının ve bunlara ilişkin atölyelerin her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirten EÜ Etnografya Müzesi Müdürü Doç. Dr. Pınar Fedakâr, "Bu gün çok özel bir atölye etkinliği için buradayız. Çünkü geleneksel mesleklerde her usta bugün kültür ve tarih taşıyıcısı olarak çok önemli, kıymetli ama demiri dövenler, ateşi ehlileştirenler, demirciler ve demir dövme sanatı içerisinde her zaman ocaklar, ateş ve eski Türk kültürlerinin etkisiyle çok özel bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze gelen bir güç bir mukaddes meslek olarak kabul edilir. Burada kaymakamımızdan öte bu konuda mahir bir ustayla birlikte olmak gerçekten bizim için onur verici ve bu deneyimi birlikte yaşamak çok özel bir şans. Ustamızın on parmağında on marifet" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler