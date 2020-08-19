ETÜ Lisans Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklendi Erzurum Teknik Üniversite Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğ.

Erzurum Teknik Üniversite Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğ. Üyesi Ayşenur Yazıcı danışmanlığında, Şimal Topçu tarafından sunulan "Erzurum'da Yetişen Ferula Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi" başlıklı ve Cem Baba tarafından sunulan " Gümüş Nitrat İçeren Ağız Çalkalama Suyu Üretimi ve Ağız Çalkalama Suyunun Candida albicans Üzerine Etkisi " başlıklı projeler TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden Dr.Öğr.Üyesi Yaşar Daşdemir danışmanlığında, Muhammed BAYAT tarafından sunulan "EEG Sinyalleri ile Başarımı Doğrulanmış Özgün Bir AR Uygulaması Tasarımı" başlıklı proje ile Taha Rıdvan Baran tarafından sunulan "Kültürel Mirasımızın Tanıtımı için Sanal Gerçeklik Ortamında EEG Destekli Oyun Tasarımı" başlıklı projeler TÜBİTAK tarafından desteklenecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA