Ettehiyyatü Duası (Tahiyyat), Ettehiyyatü Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Meali (Anlamı) Nedir?

Ettehiyyatü Duasının önemini bilen Müslümanlarda kitaplardan yada internetten araştırarak Ettehiyyatü Duasını ezberlemeye çalışmaktadır. Kur'an'da geçmediği için ayet değildir. Bunun için diğer kaynaklarda araştırma yapan vatandaşlar internette en çok şu soruları sormuşlardır: Ettehiyyatü Duası (Tahiyyat), Ettehiyyatü Duası Türkçeve Arapça Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Meali (Anlamı) Nedir? Biz de bu haberimizde bu sorulara cevaplar hazırladık. İşte detaylar.

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE MEALİ (ANLAMI)

Anlamı: Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resûlüdür.

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