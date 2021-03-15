ETS 2 sistem gereksinimleri 2021 - Euro Truck Simulator 2 kaç GB?
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ETS 2 sistem gereksinimleri 2021 - Euro Truck Simulator 2 kaç GB?

15.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:25
ETS 2 sistem gereksinimleri 2021 - Euro Truck Simulator 2 kaç GB?

2021 yılında yayınlanan Euro Truck Simulator 2 oyunu ülkemizde yoğun bir ilgi görüyor. Euro Track Simulator 2 oyununu oynamak için bazı sistem gereksinimleri bulunmakta. Peki, ETS oyunu kaç GB hafıza kaplıyor, sistem gereksinimleri neler çok merak ediliyor. Peki ETS sistem gereksiminleri nelerdir? ETS hangi bilgisayarlara yüklenir? ETS minimum ekran kartı ve ram nedir? Euro Truck Simulator 2 kaç GB?

Tır sürme simülatörü Euro Truck Simulator 2, geniş bir kesim tarafından oynanmaya devam ediyor. Euro Truck Simulator 2 oyunu ülkemizde özellikle kültürümüzden gelen, tır sürmeyi ve uzun yolculuk yapmayı sevenler için talep gören oyunlardan bir tanesi. Fakat oyunun kötü yanı Windows , MAC OS X ve SteamOS+ için farklı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Peki ETS sistem gereksinimleri neler, oyunun boyutu kaç GB tüm detaylar haberimizde...

EURO TRUCK SIMULATOR 2 OYNANIŞI

Önemli yüklerinizi kamyonunuzla akıl almaz mesafelere teslim edin, Avrupa'yı bir uçtan uca dolaşırken yolların kralı olun!

İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya ve pek çok diğer ülkede keşfedilecek düzinelerce şehir var.

Dayanıklılık, beceri ve hız sınırlarınız zorlanacak. Direksiyonun başına geçin ve seçkin bir kamyon ekibinin parçası olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlayın!

Temel Özellikler:

60'tan fazla Avrupa kentinden bir diğerine çok çeşitli yükler taşıyın.

Siz yükleri teslim etmekle meşgulken büyümeye devam eden kendi şirketinizi işletin.

Kendi kamyon filonuzu kurun, garaj satın alın, şoför tutun, maksimum kar elde etmek için şirketinizi yönetin.

Performanstan görselliğe değişen, çok sayıda kamyon ayar seçeneği.

Araçlarınızı isteğe bağlı lamba, koruyucu demirler, korna, işaret ışıkları, egzoz ve daha fazlasıyla özelleştirin.

Binlerce kilometre uzunluğunda gerçek yol ağları, yüzlerce ünlü simge ve yapı.

ETS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

ETS 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8
  • İşlemci: Dual Cope CPU 3.0 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • HDD: 10 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: 10

ETS 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Win XP, Vista, 7, 8
  • İşlemci: 2.4 GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • HDD: 4 GB
  • DirectX: 10
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