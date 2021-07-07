Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü. Catania kentindeki havalimanının pisti volkanik külle kaplanırken adada uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlatırken, püsküren lav ve küller uçuşları kesintiye uğrattı. Catania kentindeki havalimanının pistinin volkanik külle kaplanması sonucu adada geçici olarak durdurulan uçuşlar bölgenin temizlenmesiyle yeniden başlatıldı.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı