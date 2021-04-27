Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'nın Sicilya bölgesinde ?3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna yanardağı bir kez daha lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya bölgesinde ?3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna yanardağı bir kez daha lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya bölgesinin Katanya kenti yakınlarındaki Etna Yanardağı'nda yine patlama meydana geldi. İtalyan medyası, patlamanın güneydoğu kraterinde meydana geldiğini aktardı. Yanardağ,16 Şubat'tan bu yana 21'inci kez lav ve kül püskürttü. Öte yandan dünyadaki en aktif yanardağlardan biri olarak kabul edilen Etna Yanardağı, Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3 bin 326 metre olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.


- İtalya
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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