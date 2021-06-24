Etme şiiri - Mevlana Celaleddin Rumi Etme şiiri
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Etme şiiri - Mevlana Celaleddin Rumi Etme şiiri

Etme şiiri - Mevlana Celaleddin Rumi Etme şiiri
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Mevlana Celaleddin Rumi'in Etme şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Etme şiiri Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Etme şiiri - Mevlana Celaleddin Rumi Etme şiiri

Etme şiiri Mevlana Celaleddin Rumi'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Etme" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Etme şiiri

ETME

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.

Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.

Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı?

Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.

Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru.

Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme.

Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için...

Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme.

Ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi,

Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme.

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan.

Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme.

Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan.

Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme.

Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer;

Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme.

Ey, cennetin cehennemin elinde oldugu kişi,

Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme.

Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize,

O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme.

Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle.

Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme.

Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı.

Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme.

İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil.

Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme.

Kaynak: Antoloji.com - Mevlana Celaleddin Rumi Etme şiiri

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