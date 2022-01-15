Etkili olan yar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı, çocuklar karın tadını çıkarttı İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Etkili olan yar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı, çocuklar karın tadını çıkarttı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazıları ise kar topu oynayarak kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ise ilerlemekte güçlük çekti. Esenyurt'ta bir aracın yokuş yukarı çıkarken zorlandığı görüldü. Öte yandan sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü.