Etiyopya ordusu, Haik kentinin kontrolünü sağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etiyopya ordusu, Haik kentinin kontrolünü sağladı

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Haik kentinden görüntüler TPLF militanlarının zarar verdiği evlerden görüntüler Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanlarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, Amhara eyaletindeki Haik kentinin kontrolünü ele geçirdi.

Görüntü Dökümü:

Haik kentinden görüntüler

TPLF militanlarının zarar verdiği evlerden görüntüler Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanlarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, Amhara eyaletindeki Haik kentinin kontrolünü ele geçirdi. Bölgeden kaçan TPLF militanlarının, Haik kentindeki evlere zarar verdiği görüldü.

Etiyopya ordusu, Haik kentinin kontrolünü sağladı

Etiyopya ordusu, Haik kentinin kontrolünü sağladı

Etiyopya ordusu, Haik kentinin kontrolünü sağladı

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title