Etiyopya ordusu, Haik kentinin kontrolünü sağladı
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Haik kentinden görüntüler TPLF militanlarının zarar verdiği evlerden görüntüler Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanlarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, Amhara eyaletindeki Haik kentinin kontrolünü ele geçirdi.
Görüntü Dökümü:
Haik kentinden görüntüler
TPLF militanlarının zarar verdiği evlerden görüntüler Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanlarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, Amhara eyaletindeki Haik kentinin kontrolünü ele geçirdi. Bölgeden kaçan TPLF militanlarının, Haik kentindeki evlere zarar verdiği görüldü.