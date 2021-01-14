Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı - Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Alebel
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Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı - Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Alebel

14.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:26

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Melaku Alebel'in konuşması İmzaların atılması ve toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Konferans Salonu'nda Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı'nda konuştu.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Melaku Alebel'in konuşması

İmzaların atılması ve toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Konferans Salonu'nda Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı'nda konuştu. (5)

Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı - Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Alebel
Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı - Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Alebel
Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı - Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Alebel
Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı - Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Alebel

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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