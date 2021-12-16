Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Dessie kenti ordunun kontrolünde
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Dessie kentinden görüntüler Caddelerdeki vatandaşlardan detaylar Etiyopya ordusu tarafından isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) kurtarılan Amhara eyaletindeki stratejik Dessie kentinde hayat normale dönmeye başladı.
Görüntü Dökümü:
Dessie kentinden görüntüler
Caddelerdeki vatandaşlardan detaylar Etiyopya ordusu tarafından isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) kurtarılan Amhara eyaletindeki stratejik Dessie kentinde hayat normale dönmeye başladı.