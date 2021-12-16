Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Dessie kenti ordunun kontrolünde - Haberler
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Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Dessie kenti ordunun kontrolünde

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Dessie kentinden görüntüler Caddelerdeki vatandaşlardan detaylar Etiyopya ordusu tarafından isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) kurtarılan Amhara eyaletindeki stratejik Dessie kentinde hayat normale dönmeye başladı.

Görüntü Dökümü:

Dessie kentinden görüntüler

Caddelerdeki vatandaşlardan detaylar Etiyopya ordusu tarafından isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) kurtarılan Amhara eyaletindeki stratejik Dessie kentinde hayat normale dönmeye başladı.

Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Dessie kenti ordunun kontrolünde

Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Dessie kenti ordunun kontrolünde

Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Dessie kenti ordunun kontrolünde

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Son Dakika Haberleri

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