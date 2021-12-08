Eternal Fire CS:GO akademi kadrosu duyuruldu - Haberler
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Eternal Fire CS:GO akademi kadrosu duyuruldu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Eternal Fire CS:GO akademi kadrosu duyuruldu

Merakla beklenen Eternal Fire CS:GO akademi kadrosu Eternal Fire'ın resmi Twitter hesabından açıklandı.

Dream Team olarak adlandırılan Eternal Fire'ın Counter Strike Global Offensive akademi kadrosu açıklandı. Eternal Fire oyuncularından akademi oyuncularına tebrik mesajları geldi.

7 Aralık tarihinde Eternal Fire'ın resmi Twitter hesabından CS:GO akademi kadrosunu duyurdu. Kadroda Duggyversus, Colorzz, Kenshin, Wicadia ve Fola yer almaktadır. Eternal Fire, akademi kadrosunu, "CS:GO Akademi takımımıza merhaba demeye hazır mısınız?" sözlerine yer verdi. Tweet'inin altına ise duggyversus transferinde gösterdikleri dostça tavır ve yardımları nedeniyle Şahangiller Espor'a teşekkür etti.

Eternal Fire'ın ana takımı da HLTV Dünya Sıralamasında 31. Sıradan 28. Sıraya yükselerek iki ayda büyük bir başarı sağladılar. Ayrıca akademi kadrosuna ana takımdan da destekler geldi. Xantares, Woxic gibi oyunculardan başarılar mesajı geldi.

ETERNAL FİRE CS:GO AKADEMİ KADROSU

  • Emre "Duggyversus" Oktay
  • Enes "Colorzz" Yıldıran
  • Tolga "Kenshin" Onalan
  • Ali Haydar "Wicadia" Yalçın
  • Okan "Fola" Kılıç

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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