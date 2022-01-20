Estonya Dışişleri Bakanı Liimets: "(Düzensiz göçün önlenmesi) Biz elimizden gelen en yüksek dayanışmayı göstermeye çalışıyoruz" - Haberler
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Estonya Dışişleri Bakanı Liimets: "(Düzensiz göçün önlenmesi) Biz elimizden gelen en yüksek dayanışmayı göstermeye çalışıyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

"(Düzensiz göçün önlenmesi) Suriye'deki krizin de siyasi çözüme kavuşturulması neticesinde yerlerinden edilmiş kişilerin ülkelerine güvenli bir biçimde dönmelerinin sağlanmasını temenni ediyorum"

"Estonya, 12 milyon Avroluk bir katkı sağladı, kalkınma ve insani yardım fonlarına"

"Biz elimizden gelen en yüksek dayanışmayı göstermeye çalışıyoruz"

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets: (Düzensiz göçün önlenmesi) Biz elimizden gelen en yüksek dayanışmayı göstermeye çalışıyoruz

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets: (Düzensiz göçün önlenmesi) Biz elimizden gelen en yüksek dayanışmayı göstermeye çalışıyoruz

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets: (Düzensiz göçün önlenmesi) Biz elimizden gelen en yüksek dayanışmayı göstermeye çalışıyoruz

AA - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Eva Maria, Estonya, Suriye, Güncel, Haber

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