Estetisyen ne demek? Estetisyen ne iş yapar?

Günümüzde estetiğe verilen önemle birlikte gelişen bazı mesleklerden biri de estetisyenliktir. Son zamanlarda estetisyenin ne olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu olmuştur. Peki, Estetisyen ne demek? Estetisyen ne iş yapar? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günümüzde estetiğe verilen önemle birlikte gelişen bazı mesleklerden biri de estetisyenliktir. Son zamanlarda estetisyenin ne olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu olmuştur. Peki, Estetisyen ne demek? Estetisyen ne iş yapar? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESTETİSYEN NE DEMEK?

Estetisyen, cildin görünümü ve sağlığını iyileştirmek için bir takım bakım ve derin temizlik tedavisi için yapılır. Epilasyon, makyaj, cilt ve vücut bakımı gibi kişisel hizmetler verir.

ESTETİSYEN NE İŞ YAPAR?

Çeşitli yöntemler ile cilt bakımı ve sağlığına yönelik birtakım işlemler uygular. Bunlar;

-Cilt sorununa yönelik olan uygun bakımı sağlamak

-Kalıcı veya günlük makyaj uygulaması yapmak

-Epilasyon ve vücut bakımı

- Saç bakımı gibi işlemler uygular.