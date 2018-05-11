Estetiği Abartan Meryem Uzerli'nin Dudaklarını Gören Şaşıp Kalıyor
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile şöhreti yakalayan Meryem Uzerli'nin dudaklarının son hali takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sinemanın kalbinin attığı 71'inci Cannes Film Festivali, Türk yıldızları da ağırlıyor. Serenay Sarıkaya'nın ardından Meryem Uzerli de Chopard etkinliği için Cannes'a gitti.
FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Diğer ünlü konuklarla çektirdiği pozlarını sosyal medyada paylaşan Uzerli'nin görüntüsündeki değişiklik de gözlerden kaçmadı.
DUDAKLARININ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI
Mads Mikkelsen ile çektiği pozunu Instagram sayfasında paylaşan Uzerli'nin dudaklarının görüntüsü güzel oyuncunun dolgu yaptırdığı iddialarını gündeme getirdi. Takipçileri, bu değişiklik hakkında çok sayıda yorum yaptı.
TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
Uzerli, Adrien Brody ile çektirdiği pozunu da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Bu pozun ardından da dudaklarındaki değişim yine gündeme geldi. Birçok takipçisi bu estetik müdahaleyi çok beğenmediklerini dile getirdi.
İşte fotoğrafların altına yapılan yorumlardan bazıları;
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dudaklarını arı sokmuş belkiCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya kaldırın bu görüntüyü tek kelime ile İĞRENÇ olmuş. Adnan oktarın kediciklerine dönmüş resmenCevap Yaz Yayından Kaldır
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dudaklarında sosis var gibi olmuşCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İğrençCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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nedn biri para kazanınca kendini çirkinleştirirkiCevap Yaz 6 Yayından Kaldır