Eşref Ünsal kimdir? Eşref Ünsal kaç yaşında? Eşref Ünsal nereli?
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Eşref Ünsal kimdir? Eşref Ünsal kaç yaşında? Eşref Ünsal nereli?

16.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:23
Eşref Ünsal kimdir? Eşref Ünsal kaç yaşında? Eşref Ünsal nereli?

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşraf Ünsal kimdir? Eşref Ünsal kaç yaşında? Eşref Ünsal evli mi?

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal 6 yıldır görevini sürdürmekte. Peki, Eşref Ünsal kaç yaşında? Eşref Ünsal kimdir? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

EŞREF ÜNSAL KİMDİR?

Eşref Ünsal, 1973 doğumludur. 2014 Yerel Seçimler'inde kazandığı belediye başkanlığı görevine devam ediyor. Aynı zamanda İnşaat sektöründe çalışıyor.

Eşref Ünsal, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı oldu.

Eşref Ünsal kimdir? Eşref Ünsal kaç yaşında? Eşref Ünsal nereli?
Eşref Ünsal kimdir? Eşref Ünsal kaç yaşında? Eşref Ünsal nereli?

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