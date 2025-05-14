Eşref Rüya final mi olacak? Eşref Rüya ikinci sezon olacak mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Ancak yayın stratejisindeki değişiklikler ve bazı söylentiler, dizinin final yapıp yapmayacağına dair merakı artırdı. Peki, Eşref Rüya final mi olacak?

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ OLACAK?

Resmi bir final açıklaması yapılmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uluç Bayraktar'ın yönettiği, Ethem Özışık ve ekibinin yazdığı Tims&B imzalı dizi okulların kapanacağı 20 Haziran haftası sezon finali yapacak ve 18 Haziran'da ekrana gelecek 13. Bölümüyle 1. Sezonunu kapatacak.

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.