EŞREF RÜYA 4. BÖLÜM İZLE! Kanal D ekranı ile Eşref Rüya 4. bölüm izle full HD! Eşref Rüya'nın son bölümünde ne oldu?

KANAL D'nin sevilen dizisi , Eşref Rüya 4. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 5. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Eşref Rüya dizisinin 4. bölümünde ne oldu? Eşref Rüya dizisinin 4. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Eşref Rüya dizisinin 4. bölümüne ilişkin merak edilenler…

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

16 Nisan Çarşamba günü yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 4. bölümünde, Nimet'in Nisan ve Afra'yı kaçırması, Yetimler ile aşiret arasındaki çatışmanın daha da büyüyeceğinin habercisi oldu.

Serdar'ın tüm ikazlarına rağmen Eşref ve Nusret, aralarındaki düşmanlığı körükleyen adımlar atmaktan geri durmazlar. Diğer tarafta Kadir, Yetimler'i Eşref'e karşı kışkırtmak için her türlü planı devreye sokar. Bu süreçte Nisan'la karşılaşması, Kadir'in içinde daha önce hissetmediği duyguların filizlenmesine yol açar. Afra'yı kurtarmak için Eşref'in yaptığı sürpriz hamle, Nisan'ı derinden etkiler.