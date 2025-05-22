EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! KANAL D ekranı ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 9. bölümde neler oldu?

KANAL D'nin sevilen dizisi, Eşref Rüya 9. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 10. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? Eşref Rüya dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN 9.BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

21 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelen Eşref Rüya dizisinin 9. bölümünde, Eşref ve Nisan sinsi bir tuzağa düşer ve çaresiz bir şekilde sıkışıp kalırlar.

Eşref, Nisan'ı korumak için mücadele verirken, aynı zamanda onlara bu oyunu kuran kişiyi ortaya çıkarmaya çalışır. İkilinin aniden ortadan kaybolması ekipte alarma sebep olur. Bu esnada kumpasın mimarı Kadir, gelişmeleri gizliden gizliye takip etmektedir.

EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI

Çiğdem'in Atıf'a karşı yaptığı hamle, onu içinden çıkılması zor bir duruma sürükler. Oyunun kontrolünü elinde tutmak için göze büyük riskler almaya hazırdır. Öte yandan, Kadir hakkında şüpheler giderek artarken, ihaneti açığa çıkmasın diye her yolu denemeye kararlıdır.