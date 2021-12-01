Esra Zeynep Yücel sahnede sevenlerini şaşırttı

Esra Zeynep Yücel, türkülerimizi dünyadan etnik enstrümanlarla birlikte yorumladığı "Misafir" albümü ile adından söz ettirdi. Yücel, bu albümden de ilham alarak "Esra Zeynep Yücel Ethnique" konser serisine geçtiğimiz akşam Zorlu PSM'de başladı.

"Amacımız sadece müzik yapmak. Yakaladığımız duyguyu izleyicilere, sizlere aktarabilmek en önemlisi." diyerek konserine başlayan sanatçı Balkanlardan Karadeniz'e türkülerimizi özel yorumuyla sahneye taşıdı.

Dikkat çeken tarzı, yurtiçi-yurtdışındaki performansları ve proje albümleri ile adından söz ettiren Esra Zeynep Yücel, caz ve etnik müziği harmanlayarak oluşturduğu repertuarı ile ara vermeden 2 saat sahnede kaldı.

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