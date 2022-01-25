Esra Kılıç kimdir? Destan dizisindeki Mei Jin kim, tarihte var mı?

Esra Kılıç kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Esra Kılıç, Destan dizisinde Mei Jin karakterine hayat veriyor. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncu Kılıç, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almıştır. Destan Mei Jin kimdir? Esra Kılıç kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

MEİ JİN KİMDİR?

Çin İmparatorluğu'nun Gök Hanlığı'nı yıkma planlarının en önemlisi. Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı.

ESRA KILIÇ KİMDİR?

12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı.Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı. Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünü %100 burslu kazandı.

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