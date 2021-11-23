Esra Kaya Erdoğan kimdir? Esra Kaya Erdoğan kaç yaşında, nereli? Esra Kaya Erdoğan hayatı ve biyografisi!

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ESRA KAYA ERDOĞAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansı esnasında Almanya Marburg Üniversitesi'nde bir yıl değişim öğrencisi olarak bulundu. Kent çalışmalarına olan ilgisi nedeniyle doktora çalışmalarının ilk aşamasını Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde sürdürdü. "Diplomalı İşsiz ve İşsizlik: Geçmişin Birikimi, Gündelik Hayat ve Etkileşim" isimli doktora tezini ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Erken öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli pazar ve kamuoyu araştırma şirketlerinde yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak çalıştı. 2010 – 2014 yılları arasında aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olan Öğretmen Akademisi Vakfı'nın ölçme, araştırma ve değerlendirme çalışmalarını yürüterek, araştırma koordinatörlüğü görevini yaptı. Maltepe Kent Konseyi Başkanı olduğu iki yıl boyunca hem kurumsallaşma çalışmalarını hem de sivil toplum örgütleriyle birlikte yerel faaliyetleri sürdürdü. Okan ve Maltepe Üniversitelerinde istatistik, yerel yönetimler, sosyolojiye giriş ve kent sosyolojisi alanlarında dersler verdi. Profesyonel iş yaşamında yürüttüğü araştırma çalışmalarının yanı sıra; AB HORIZON,TÜBİTAK, Maltepe Belediyesi, TESEV gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 10'dan fazla bilimsel nitelikli araştırma projesinde farklı görevlerle yer aldı. Bölüm yazarı ve editör olarak yer aldığı kitap çalışmalarının yanı sıra gazete ve dergilerde yayımlanan makaleleri vardır.

Eğitim

Doktora | 2020 | Sosyoloji Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doktora Tezi: Diplomalı İşsiz ve İşsizlik: Geçmişin Birikimi, Gündelik Hayat ve Etkileşim

Doktora | 2012 | Şehir ve Bölge Planlama

Yıldız Teknik Üniversitesi (Doktora Ders Aşaması)

Yüksek Lisans | 2009| Siyaset Bilimi

ALMANYA – Marburg Üniversitesi (Erasmus Değişim Programı Kapsamında)

Yüksek Lisans | 2008| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kocaeli Üniversitesi

Lisans | 2004| Sosyoloji

İstanbul Üniversitesi

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