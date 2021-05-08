Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi

Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Esra Ersoy, Instagram'dan kardeşinin sedyeyle hastaneye kaldırıldığı anları da paylaştı.

'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden şoke eden bir haber geldi. Esra Ersoy, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kardeşi Ceyda'nın sedyedeki görüntülerini paylaştı.

"EVDEKİ TÜM İLAÇLARI İÇMİŞ"

Kötü haberi takipçilerine veren Esra, kardeşi Ceyda'nın komada olduğunu söyledi. Esra Ersoy, Instagram hesabından "Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu. Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin" notunu paylaştı.