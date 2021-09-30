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Esra Eron kimdir? Esra Eron kaç yaşında, nereli? Esra Eron evli mi, boyu kaç?

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Esra Eron kimdir? Esra Eron kaç yaşında, nereli? Esra Eron evli mi, boyu kaç?

SHOW TV ekranlarında BBO Yapım imzalı moda programı başlıyor. '1 Başka Güzel' adlı bu programın jüri üyeleriden olan Esra Eron'un hayatı merak edilmekte. Peki, Esra Eron kimdir? Esra Eron kaç yaşında, nereli? Esra Eron evli mi, boyu kaç? Esra Eron hayatı ve biyografisi nedir?

Kariyerine oyuncu ve manken olarak çok fazla şey sığdıran güzel yıldız, lise eğitimini tamamladıktan sonra güzellik yarışmalarındaki başarıları ile dikkat çekmiştir. Peki, Esra Eron kimdir? Esra Eron kaç yaşında, nereli? Esra Eron evli mi, boyu kaç? Esra Eron hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ESRA ERON KİMDİR?

38 yaşındaki manken ve oyuncu Esra Eron İzmir doğumludur.

Kariyerine oyuncu ve manken olarak çok fazla şey sığdıran güzel yıldız, lise eğitimini tamamladıktan sonra güzellik yarışmalarındaki başarıları ile dikkat çekmiştir. Göz önünde olmayı pek sevmeyen star, bu özelliği ile magazin basınını arkasından dolaştırmaktadır. Esra Eron burcunun tüm özelliklerini üzerinde taşımakta ve oğlak burcu özelliği olarak son derece disiplinli çalışmalar yapmaktadır. 2002 yılında Miss Turkey yarışmasını 3.olarak tamamlayan oyuncu, daha sonra ülkemizi Miss Europe'da temsil etmiştir. Bu yarışmada da 3. olan Esra Eron, bu süreç sonunda ünlü isimlerle de çalışma fırsatını elde etmiştir. Bir süre dizi projelerine çok sıcak bakan oyuncu daha sonra sunucu ve spikerlik yapmak için eğitim almış ve daha çok bu tür yapımlarda çalışmayı tercih etmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Feryal Tümen karakteri ile TV ekranlarına hızlı bir dönüş yapan Esra Eron dizinin yakaladığı başarıda da pay sahibidir. Romantik-komedi türünde çekilen dizide pek çok ünlü oyuncu yer almaktadır. İstanbul'da çekilen dizi 19 Haziran 2015'te başlamıştır ve halen devam etmektedir. Elçin Sangu, Barış Arduç, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen, Ferdi Merter ve Hikmet Körmükçü'nün de yer aldığı dizi izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilmektedir.

FİLMOGRAFİSİ

Hekimoğlu - (Alya) - 2019-2021

Kiralık Aşk (Feryal Tümen) - 2015

Hırsız Var! (Begüm) - 2004 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Çatıdaki Kız - 2002

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Haber: Esra Eron kimdir? Esra Eron kaç yaşında, nereli? Esra Eron evli mi, boyu kaç? - Haberler
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