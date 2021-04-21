Esra Erol Yalçın Okur- Meral Okur olayında son gelişme!

ATV ekranlarında her gün, saat 16.20'de yayınlanan Esra Erol'la programında ilginç anlar yaşandı. Esra Erol 20 Nisan Salı full izle! Esra Erol hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçan adam olayı! Dün Esra Erol'da neler yaşandı? Esra Erol Yalçın Okur- Meral Okur olayında son gelişme!

ATV ekranlarında her gün, saat 16.20'de yayınlanan Esra Erol'la programında ilginç anlar yaşandı. Esra Erol 20 Nisan Salı full izle! Esra Erol hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçan adam olayı! Dün Esra Erol'da neler yaşandı? Esra Erol Yalçın Okur- Meral Okur olayında son gelişme!

ESRA EROL YALÇIN OKUR- MERAL OKUR OLAYINDA SON GELİŞME

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay işlenmeye başladı. Samsun'da çiftçilik yapan Yalçın Okur, 90 bin TL'lik hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdığını sonra da terk edildiğini söyledi. "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek isyan eden adam, dün karısı ile yüzleşti.

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, 'beni de burun estetiği yaptır' diye. Ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz dedim ama 'yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi. 15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Ama eşim 'masada kalsam da yaptıracağım' dedi. Baştan aşağı yeniden yaptım. Madem kötüydüm neden estetik yaptırmadan gitmedi? Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. 'Ben gidiyorum kızım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. İstanbul'a gidiyorum çalışacağım' demiş" dedi.