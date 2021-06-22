Esra Erol Ömer ve Emre kardeşler olayı nedir?

Esra Erol'un programında 20 yıldır görmedikleri annelerine kavuşan Ömer ve Emre kardeşlerin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Esra Erol Ömer ve Emre kardeşler olayı nedir? Esra Erol Emre- Ömer kimdir?

Esra Erol'un programında 20 yıldır görmedikleri annelerine kavuşan Ömer ve Emre kardeşlerin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Esra Erol Ömer ve Emre kardeşler olayı nedir? Esra Erol Emre- Ömer kimdir?

ESRA EROL ÖMER - EMRE

Her koşulda annelerine sahip çıkacaklarını söyleyen kardeşlerin 20 yıllık hasretleri dün sona erdi. Canlı yayında annelerine kavuşan kardeşler gözyaşlarına boğuldu. Duygusal kavuşma karşısında daha fazla dayanamayan Esra Erol ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kendisi için "Kötü yola düştüm, evlatlarımı alamadım" diyen anne Lamiye, 6 çocuğunun olduğunu ancak hepsinin başka yerlerde yaşadığını söyledi.