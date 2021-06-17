Esra Erol kaçta başlıyor 2021? Esra Erol hangi kanalda?

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapan ve Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol kaçta başlıyor 2021? Esra Erol hangi kanalda?

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapan ve Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol kaçta başlıyor 2021? Esra Erol hangi kanalda?

ESRA EROL KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.