Esra Erol'un ATV ekranlarında sunduğu programda, Fatih Aydın'ın kayboluşuyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ancak geçen süreye rağmen ne yazık ki "Fatih Aydın bulundu mu?" sorusuna verilebilecek net bir yanıt hâlâ yok. "Esra Erol Fatih Aydın olayı çözüldü mü?" sorusunun cevabı da bu yüzden yakından takip ediliyor. Peki, Esra Erol, Fatih Aydın olayı çözüldü mü? Fatih Aydın neden bulunamadı?

ESRA EROL, FATİH AYDIN OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Fatih Aydın olayı, 7 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Halkalı'da kaybolan 21 yaşındaki gencin gizemli ortadan kayboluşuyla Türkiye gündemine oturdu. Annesi Rabia Aydın, oğlunun bulunması için Esra Erol'da programına başvurdu. Ancak geçen süre zarfında Fatih Aydın'dan hâlâ haber alınamadı ve olay çözüme kavuşmadı.?

Esra Erol'da

FATİH AYDIN OLAYI NEDİR?

Rabia Aydın; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi.Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan Fatih Aydın'dan aylardır haber yok. Anne Rabia Aydın'ın stüdyodaki halleri ve sorulara tutarsız cevap vermesi dikkatleri üzerine çekti. Esra Erol, Rabia Aydın'a "oğlunu eve getirmek için telefonla aradın mı?" diye sordu. Rabia Aydın, yeğeninin kendisini aradığını ve "Merak etme Fatih eve gelece" dediğini söyledi.

Rabia Aydın sabah uyandığında oğlunu görmediğini ama telefonunda 4 cevapsız çağrısı olduğunu anlattı. Bunun üzerine Esra Erol, "Neden geri aramadın?" diye sordu. Rabia Aydın, "İçimden gelmedi" diye cevap verdi. Bunun üzerine "7 Temmuz sabahı ben sabah işe gitmiştim" diyen baba Mahmut Aydın'ın da o gün işe gitmediği ortaya çıktı. Mahmut Aydın'ın 7-8 Temmuz günlerinde Tepeüstü Mezarlığı'nda beton döktüğü öğrenildi.

Esra Erol "Belki de tüm bu sohbetler senin kafanı karıştırmak içindi. Senin Fatih'i aramana engel oldu" dedi.

Esra Erol'da

FATİH AYDIN NEDEN BULUNAMADI?

Fatih Aydın hâlâ kayıp ve olayın çözülmesi için çalışmalar devam ediyor. Esra Erol, programında Fatih'in kaybolduğu geceye dair detayları araştırdı ve aile üyelerinin tutarsız açıklamalarını sorguladı . Ayrıca, Fatih'in telefon kayıtlarının silinmesi ve olayla ilgili bazı bilgilerin aile tarafından gizlendiği iddia edildi .?