Esra Erol dünkü yayın izle! Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle!
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Esra Erol dünkü yayın izle! Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle!

Esra Erol dünkü yayın izle! Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle!
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ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol dünkü yayın izle! Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle! Esra Erol Ömer Emre, Esra Erol Seyfettin- Nuray!

ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol dünkü yayın izle! Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle! Esra Erol Ömer Emre, Esra Erol Seyfettin- Nuray!

ESRA EROL ÖMER EMRE

Esra Erol, Lamiye Hanım'ın bulunduğunu açıkladı, Ömer annesine bir an önce kavuşmak istediğini, çok mutlu olduğunu belirtti. Muhabir Lamiye Hanım'ın yanına gitti ve Lamiye Hanım, çocuklarının umurunda olmadığını, istemediğini söyledi.Muhabir, oldukları sokağın hareketli olduğunu, Lamiye Hanım'ın da etrafında birilerinin olduğunu vurguladı ve Lamiye Hanım'ın üzerinden kazanç sağlandığını söyledi. Ömer, sağlam ve hayatta olduklarını yineleyip anneleri eğer ben çocuklarımı istemiyorum derse bile emin olamayacağını, annesinin psikolojisinin yerinde olmadığını vurguladı.

ESRA EROL SEYFETTİN- NURAY

Evlilik hazırlıkları yapan Seyfettin- Nuray ikilisi nikah hazırlıklarını 27 Mayıs Perşembe yayınlanan Esra Erol programında anlattı. Nuray'ın babasını ikna etmeyi başaran ikili, birbirlerine söz verdiğini dile getirdi.

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Esra Erol dünkü yayın izle! Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle! - Haberler
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