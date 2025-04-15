ESRA EROL CANLI izleme linki! ATV Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV Esra Erol'da son bölümde neler oldu sorusu da özellikle sosyal medyada gündem haline geldi. Esra Erol'da programında gündeme gelen olaylar sadece stüdyo ile sınırlı kalmıyor. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bölümler, milyonlarca kişi tarafından tartışılıyor. "Esra Erol canlı izle ATV" aramaları, her gün binlerce kişi tarafından yapılıyor. Peki, ATV Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programa katılan Dilek Şahin, annesi ve nişanlısını birlikte gördüğünü, durumu babası Turan Şahin'e anlatmak istediğinde ise nişanlısı Cuma tarafından hayatıyla tehdit edildiğini belirtti. Olayın açığa çıkmasının ardından baba Turan Şahin de kızıyla birlikte programa çıkarak yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları:

Ana menüye giriş yapın: Uydu alıcınızın uzaktan kumandasında "MENÜ" veya "SETUP" yazan tuşa basarak ana menüye girin.

Kanal arama menüsüne geçin: Cihazınızın marka ve modeline göre ekranda "KANAL ARAMA", "MANUEL ARAMA", "KANAL EKLEME" veya "EL İLE ARAMA" seçeneklerinden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşları ile uygun seçeneği bulun ve "OK" tuşuna basın.

Frekans ayarlarını girin: Açılan pencerede, uydu alıcınıza bağlı olarak "TP FREKANSI", "ALIŞ FREKANSI", "FREKANS" veya "UYDU FREKANSI" gibi seçeneklerden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak bu seçeneği seçin. Ardından kumandanızdaki rakam tuşlarını kullanarak ATV'nin yeni frekans değeri olan "12053" değerini girin.