Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
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Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu

Bir Zamanlar Çukurova, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi dizilerde rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu. Çılgın dansı ile dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

01.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:53

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve sık sık paylaştığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen 51 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
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