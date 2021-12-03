Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaderimin Oyunu Zahide kimdir?
Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu ilk bölümüyle bu akşam yayınlandı. Dizide Zahide karakterini Esra Dermancıoğlu canlandırıyor. İzleyiciler Esra Dermancıoğlu'nu merak ediyor. Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaderimin Oyunu Zahide kimdir? soruları aratılmaya başladı.
Kaderimi Oyunu dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi izleyiciden tam not aldı. Diziseverler, dizideki Zahide rolünü canlandıran Esra Dermancıoğlu'nu araştırdı.Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaderimin Oyunu Zahide kimdir? detayları sizler için derledik.
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR? KADERİMİN OYUNU ZAHİDE KİMDİR?
Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 doğumludur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.
Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.
Filmografi
Televizyon dizileri
Sen Harikasın, 1. sezon, 2008
Avrupa Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu
Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2012, Mukaddes Ketenci
Küçük Hesaplar, 2012
Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013
Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay
Sil Baştan, 2014
Serçe Sarayı, 2015, Süla
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun
Kırgın Çiçekler, 2016 - 2018, Zehra Terinci
Şahin Tepesi, 2018, Ceylan
Bir Zamanlar Çukurova, 2019-2021, Behice Hekimoğlu
Kaderimin Oyunu, 2021-
Sinema filmleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu
Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane
Hayalet Dayı, 2015, Samet
Merdiven Baba, 2015, Süheyla
Ayla, 2017,Sebahat Dilbirliği
Ödülleri[değiştir | kaynağı değiştir]
21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) (Hayalet Dayı)
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