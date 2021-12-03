Kaderimi Oyunu dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi izleyiciden tam not aldı. Diziseverler, dizideki Zahide rolünü canlandıran Esra Dermancıoğlu'nu araştırdı.Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaderimin Oyunu Zahide kimdir? detayları sizler için derledik.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR? KADERİMİN OYUNU ZAHİDE KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 doğumludur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

Filmografi

Televizyon dizileri

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

Avrupa Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2012, Mukaddes Ketenci

Küçük Hesaplar, 2012

Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

Sil Baştan, 2014

Serçe Sarayı, 2015, Süla

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

Kırgın Çiçekler, 2016 - 2018, Zehra Terinci

Şahin Tepesi, 2018, Ceylan

Bir Zamanlar Çukurova, 2019-2021, Behice Hekimoğlu

Kaderimin Oyunu, 2021-

Sinema filmleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

Hayalet Dayı, 2015, Samet

Merdiven Baba, 2015, Süheyla

Ayla, 2017,Sebahat Dilbirliği

Ödülleri[değiştir | kaynağı değiştir]

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) (Hayalet Dayı)

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