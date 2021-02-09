Esra Dermancıoğlu kimdir? Kaç yaşında nereli, mesleği nedir?
Türk dizi ve sinema oyuncusu, Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan Esra Dermancıoğlu kimdir? Kaç yaşında nereli, mesleği nedir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?
Türk dizi ve sinema oyuncusu, Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan Esra Dermancıoğlu kimdir? Kaç yaşında nereli, mesleği nedir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ESRA DERMANCIĞLU KİMDİR?
Esra Dermancıoğlu, (d. 7 Aralık 1968) Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.
Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.
FİLMOGRAFİ
Televizyon dizileri
Sen Harikasın, 1. sezon, 2008
Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu
Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge
Küçük Hesaplar, 2012
Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013
Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay
Sil Baştan, 2014
Serçe Sarayı, 2015, Süla
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun
Kırgın Çiçekler, 2016, Zehra Terinci
Şahin Tepesi, 2018
Bir Zamanlar Çukurova, 2019, Behice Hekimoğlu (Müjgan Hekimoğlu'nun halası).
Sinema filmleri
Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu
Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane
Hayalet Dayı, 2015, Samet
Merdiven Baba, 2015, Süheyla
Ayla, 2017,Sebahat Dilbirliği
ÖDÜLLERİ
21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) (Hayalet Dayı)