Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
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Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor

04.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:57
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor

Eğlenceli karakteriyle tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin sarmaş dolaş bir pozu da ortaya çıktı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterini oynayan 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Başarılı oyuncu, son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse'da girdiği bir odada 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile sohbet etmeye başladı. Kısa sürede yakınlaşan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü.

SAMİMİ POZUNU PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI

Murat Balcı, bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş karesini koydu. Balcı, Dermancıoğlu'nun uyarısı üzerine kısa sürede profil resmini kaldırdı. Oyuncunun koyduğu fotoğrafta da Dermancıoğlu'nun yeni sevgilisini öptüğü görüldü.

İşte çiftin basına sızan ilk fotoğrafı:

Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
KARAFIRTINA: size ne be kardeşim alan memnun veren memnun
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