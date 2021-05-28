Esra Dermancıoğlu'ndan takipçisine şaşırtan cevap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Esra Dermancıoğlu'ndan takipçisine şaşırtan cevap

Esra Dermancıoğlu'ndan takipçisine şaşırtan cevap
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde Beren Saat'in yengesini rolüyle ünlenen Esra Dermancıoğlu, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Oyuncu, bir takipçisine verdiği cevaplada şaşırttı. İşte detaylar...

Esra Dermancıoğlu, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Instagram'dan video paylaşan oyuncu, "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Ben çok şişmanladım. Benim ağzıma s..çsınlar. Kendime o kadar kızgınım ki... Artık yemek yemeyi sevmiyorum. Bir tek makarna seviyorum. Yemek yemekten midem bulanıyor. Bir tek makarnayı seviyorum. Psilojim çok bozuk" dedi.

Dermancıoğlu'nun gözündeki yaş dikkat çekti. Bir takipçisinin, "Psikolojinin bozuk olduğunu söylemesen kesinlikle anlamayacaktık" yorumuna Dermancıoğlu, "Doktorsunuz demek. Ama değilseniz geçmiş olsun" karşılığını verdi.

Esra Dermancıoğlu'ndan takipçisine şaşırtan cevap
Esra Dermancıoğlu'ndan takipçisine şaşırtan cevap

Kaynak: Snob Magazin

Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış
Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı
Instagram hesabından herkesi silen Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Instagram hesabından herkesi silen Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Şenol Güneş Nihat Özdemir Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esra Dermancıoğlu'ndan takipçisine şaşırtan cevap - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 00:50:04. #1.15#

title