Espiye'de Çoruh EDAŞ yetkilileri muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

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Espiye'de Çoruh EDAŞ yetkilileri muhtarlarla bir araya geldi

AA, Fikret Bıyık - Güncel
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Espiye'de Çoruh EDAŞ yetkilileri muhtarlarla bir araya geldi

Giresun'un Espiye ilçesinde Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) yetkilileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) yetkilileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Müftülük salonunda yapılan toplantıda muhtarlar, mahalle ve köylerindeki talep ile isteklerini yetkililere iletti.

Çoruh EDAŞ Espiye Yöneticisi Zekeriya Yıldırım, 2022 yılı öncesi ilçe genelinde yapılacak yatırım ve bakım onarım çalışmalarıyla ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Yıldırım, muhtarların istek ve taleplerini aldıklarını ve gerekli çalışmalar için çaba gösterdiklerini aktardı.???????

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Müftülük, Giresun, Güncel, Haberler

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