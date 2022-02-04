Son dakika haberi! Şehit Piyade Er Tarcan için mezun olduğu ESOGÜ'de mevlit okutuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için mezun olduğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) mevlit okutuldu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Tarcan ile vatan toprakları için kahramanca canlarını feda eden tüm şehitler için ESOGÜ İlahiyat Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunduğu duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uygun düzenlenen mevlit programına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, akademik personel, din görevlileri ile vatandaşlar katıldığı ve dua edildiği bildirildi.