Esogü 11. Beyin Bilgi Yarışması Sonuçlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ÇOGEM) birlikte düzenlediği 11. Beyin Bilgi Yarışması sonuçlandı.

Prof. Dr. Fazıl Tekin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, işini severek yapanların çalışmak zorunda kalmayacaklarını ve çalışmanın onlara yaşamın doğal akışı gibi geleceğini belirtti.

Yarışma koordinatörü ÇOGEM Müdürü ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Esen, bilgi yarışmasının temel amacının lise öğrencilerine beynin fonksiyonları, beyin sağlığı, beyin araştırmalarını tanıtmak, gençleri üniversite ortamıyla tanıştırarak araştırmacılığa yöneltmek ve gençlerin enerjilerini belli bir hedefe yöneltmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından bilgi yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi.