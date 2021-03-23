"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

FOX TV ekranlarında yayınlana Kefaret dizisinde Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Kökenli giib isimlerle başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ

44 yaşındaki başarılı oyuncu, "Eşofmandan, eşortmandan, aşortmandan sıkıldım... Yabancılar anlamayacak" diyerek siyah yırtmaç detaylı elbisesiyle poz verdi. Güzelliğiyle her daim beğeni toplayan oyuncunun, dağınık toplanan saçları doğal makyajı ve turuncu taşlı küpeleri göz kamaştırdı.

OYUNCULAR DA YORUM YAPTI

Oyuncunun kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafına Azra Akın ve Burcu Kara'dan yorum geldi. Akın kalpli gülen ve alev emojileri koyarken Kara da nota çok güldüğü göstermekten için kahkaha emojisi ekledi.

Oyuncu 1 hafta önce Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara "Makyaj bana çok yakışıyor" demiş ve beğeni rekoru kırmıştı.