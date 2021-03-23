"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

23.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:12

Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirdi. 44 yaşındaki oyuncu, "Eşofmandan bıktım" diyerek siyah derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı.

FOX TV ekranlarında yayınlana Kefaret dizisinde Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Kökenli giib isimlerle başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ

44 yaşındaki başarılı oyuncu, "Eşofmandan, eşortmandan, aşortmandan sıkıldım... Yabancılar anlamayacak" diyerek siyah yırtmaç detaylı elbisesiyle poz verdi. Güzelliğiyle her daim beğeni toplayan oyuncunun, dağınık toplanan saçları doğal makyajı ve turuncu taşlı küpeleri göz kamaştırdı.

'Eşofmandan bıktım' diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

OYUNCULAR DA YORUM YAPTI

Oyuncunun kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafına Azra Akın ve Burcu Kara'dan yorum geldi. Akın kalpli gülen ve alev emojileri koyarken Kara da nota çok güldüğü göstermekten için kahkaha emojisi ekledi.

'Eşofmandan bıktım' diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Oyuncu 1 hafta önce Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara "Makyaj bana çok yakışıyor" demiş ve beğeni rekoru kırmıştı.

'Eşofmandan bıktım' diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Guy Ritchie Kemal Sunal Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:13:28. #1.16#
title