"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirdi. 44 yaşındaki oyuncu, "Eşofmandan bıktım" diyerek siyah derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı.
FOX TV ekranlarında yayınlana Kefaret dizisinde Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Kökenli giib isimlerle başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.
FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ
44 yaşındaki başarılı oyuncu, "Eşofmandan, eşortmandan, aşortmandan sıkıldım... Yabancılar anlamayacak" diyerek siyah yırtmaç detaylı elbisesiyle poz verdi. Güzelliğiyle her daim beğeni toplayan oyuncunun, dağınık toplanan saçları doğal makyajı ve turuncu taşlı küpeleri göz kamaştırdı.
OYUNCULAR DA YORUM YAPTI
Oyuncunun kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafına Azra Akın ve Burcu Kara'dan yorum geldi. Akın kalpli gülen ve alev emojileri koyarken Kara da nota çok güldüğü göstermekten için kahkaha emojisi ekledi.
Oyuncu 1 hafta önce Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara "Makyaj bana çok yakışıyor" demiş ve beğeni rekoru kırmıştı.